Потеря продуктивности и выручки: В России призвали отменить длинные выходные в январе и мае

Он уверен, что это позволит сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года. Выходные будут регулярными, и при этом бизнес сможет планировать деятельность без длительных простоев.
«Гибкие форматы — сокращённые недели, дополнительные выходные в низкозагруженные месяцы, адаптивные графики — уже стали частью трудовых моделей в ряде стран. Россия также может двигаться в этом направлении — с учётом своей специфики и уважением к культурным привычкам», — отметил Пищальников.
Хоть праздничные каникулы являются приятной передышкой для сотрудников, однако потери экономики могут достигать до 1% ВВП. Ведь когда компании «замораживают» свою деятельность на несколько дней, то теряют реальную выручку. А в условиях жёсткой конкуренции остановка может обернуться упущенной возможностью.
Пищальников отметил, что у многих членов коллектива появляется «постпраздничный синдром», который тормозит продуктивность. Ведь людям требуется от трёх до пяти рабочих дней, чтобы вернуться к прежнему ритму.
Ранее Life.ru сообщил, в конце октября россияне будут работать шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября. Всё из-за празднования Дня народного единства и переноса выходных, выходной с субботы (1 ноября) переносится на понедельник (3 ноября).