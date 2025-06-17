Потеря продуктивности и выручки: В России призвали отменить длинные выходные в январе и мае

Хоть праздничные каникулы являются приятной передышкой для сотрудников, однако потери экономики могут достигать до 1% ВВП. Ведь когда компании «замораживают» свою деятельность на несколько дней, то теряют реальную выручку. А в условиях жёсткой конкуренции остановка может обернуться упущенной возможностью.