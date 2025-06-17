В силовых структурах Ирана заявили о наличии неожиданных «козырей в рукаве»

У Вооруженных сил Ирана еще достаточно «козырей в рукаве», которые смогут удивить израильские власти. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил источник в иранских силовых структурах.
— У нас еще много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал, — добавил он.
Кроме того, собеседник РИА Новости отметил, что, согласно данным военного командования, Тегеран наносит значительные удары по территории Израиля.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что израильские власти делают за другие страны всю «грязную работу». Он также уточнил, что иранский режим за время своего существования принес миру только «смерти и разрушение своими атаками и убийствами».
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем тактически выгодна многим, если опираться на анализ из разных источников. Такое мнение высказал кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиал РАНХиГС при президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.