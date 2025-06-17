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В Нальчике бездомный пёс Барбос сам пришёл в ветклинику и попросил о помощи

В Нальчике бездомный пёс по кличке Барбос самостоятельно пришёл в ветеринарную клинику за помощью и исправно прошёл курс лечения, не пропуская ни одного укола. Об этом сообщает SHOT.

Бездомный пёс Барбос самостоятельно пришла в ветклинику за помощью. Видео © Telegram / SHOT.

Барбос был замечен у дверей клиники, где ждал, пока кто-то его заметит. Ветеринары осмотрели пса, удалили клещей и выявили артрит — из-за этого он хромал. Ему назначили недельный курс уколов с требованием не пропускать процедуры. Пёс послушно выполнял рекомендации и успешно завершил лечение. Сейчас он уверенно наступает на больную лапу, а новые знакомые ищут ему новый дом и заботливых хозяев.

Ранее в Смоленской области семья приютила выброшенного из гнезда птенца аиста и вырастила его как домашнего питомца. Птицу назвали Яшей. Историю пернатого члена семьи Андрей и Елена рассказали в своём телеграм-канале «Баламошка».