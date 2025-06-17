Суд готовится вынести приговор убийце, спрятавшем труп в машине Гоши Куценко

На судебном процессе над обвиняемым в убийстве женщины, труп которой был обнаружен в автомашине популярного телеведущего Гоши Куценко, во вторник состоялись прения сторон.
Как передала из зала Дорогомиловского суда репортер «МК», представитель обвинения заявил, что вина Альберта Абдуллина в убийстве своей знакомой полностью подтверждается — он нанес ей 26 ударов ножом. Тело было найдено в «Запорожце» Куценко, там же имелись следы подсудимого, сам Абдуллин признался в убийстве, а у него нашли нож со следами крови.
Обвинитель попросил не учитывать признание подсудимого как смягчающее обстоятельство, так оно было сделано уже после задержания, и приговорить его к 13 годам лишения свободы. В свою очередь защитник обвиняемого обратила внимание, что Абдуллин вернулся из зоны СВО, имеет награды, не имеет судимостей и раскаялся в случившемся. Также она попросила суд не учитывать эпизод, предшествующий убийству — когда мужчина якобы разбил витрину магазина, так как его нельзя узнать по видеозаписи, а сам он в опознании не участвовал. Сумму выплат родственникам погибшей защитник попросила ограничить 1 миллионом рублей.
Сам Абдуллин принес извинения родным убитой. От последнего слова он отказался. Как ожидается, завтра будет вынесен приговор.