Суд готовится вынести приговор убийце, спрятавшем труп в машине Гоши Куценко

Обвинитель попросил не учитывать признание подсудимого как смягчающее обстоятельство, так оно было сделано уже после задержания, и приговорить его к 13 годам лишения свободы. В свою очередь защитник обвиняемого обратила внимание, что Абдуллин вернулся из зоны СВО, имеет награды, не имеет судимостей и раскаялся в случившемся. Также она попросила суд не учитывать эпизод, предшествующий убийству — когда мужчина якобы разбил витрину магазина, так как его нельзя узнать по видеозаписи, а сам он в опознании не участвовал. Сумму выплат родственникам погибшей защитник попросила ограничить 1 миллионом рублей.