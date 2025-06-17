IPNA: Информация об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада недостоверна

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не погиб в результате израильских ракетных ударов, наносившихся в последние четыре дня. Вся подобная информация является слухами, распространяемыми западными и произраильскими источниками. Об этом сообщает агентство IRNA, ссылаясь на заявление офиса экс-президента.
Как уточнили в агентстве, слухи о гибели Ахмадинежада — ложны. Экс-президент продолжает работать, никакого вреда его здоровью нанесено не было.
Тем не менее, в целях безопасности жизни бывшего руководителя государства и его семьи, а также работающих на него людей, большей информации в СМИ передано не было.
Ранее KP.RU сообщил, что в армии Ирана анонсировали новые, куда более серьёзные и неожиданные ответные удары по Израилю. У Тегерана есть козыри, которые пока не были применены в конфликте с Иерусалимом.