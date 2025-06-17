Эксперт назвал овощи и фрукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Груши, томаты и бананы нужно хранить исключительно при комнатной температуре. Такой совет дал технолог Марио Санчес в беседе с изданием Vanitatis.
Эксперт рассказал, что фрукты и овощи условно делятся на две группы — в первую входят бананы, груши, яблоки, помидоры и авокадо, во вторую — апельсины, мандарины, вишня, малина и клубника.
Низкие температуры прерывают процесс дозревания плодов из первой категории — именно это способствует ухудшению вкуса и качества продуктов.
— Все эти плоды производят газ этилен, который помогает достичь полной зрелости. Этот процесс лучше не прерывать воздействием холода, — рассказал Санчес.
Фрукты, овощи и ягоды из второй группы, напротив, — необходимо держать в холодильнике, так как они перестают созревать сразу же после того, как их сорвали.
При этом в жаркую погоду лучше класть в холодильник все растительные продукты, иначе они быстро испортятся, передает издание.
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