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Названы способные убить человека всего за два дня три опасные болезни

Особую опасность представляют некоторые инфекции из-за стремительного развития и тяжелых последствий для человека.

Особую опасность представляют некоторые инфекции из-за стремительного развития и тяжелых последствий для человека. При определенных условиях они могут стать угрозой для всего общества, сообщает ИА «Медиапоток».

Агентство отмечает, что угроза со стороны ряда заболеваний, способных привести к летальному исходу в кратчайшие сроки, сохраняется в современном мире.

Менингококковая инфекция, которая развивается всего за несколько часов, является одним из таких заболеваний. Ее симптомы на начальных стадиях легко спутать с обычной простудой, что у больного не вызывает серьезных опасений.

Тяжелая бактериальная инфекция, способная проявляться в виде некротических пятен и возникающая иногда после пищевых отравлений представляет другую серьезную угрозу. Также ее называют кожной гангреной, по своим первым признакам она напоминает грипп.

Холера также числится в списке опасных болезней. Заражение этой острой кишечной инфекцией происходит через употребление загрязненной воды или продуктов питания.

Заболевание развивается в отдельных случаях настолько стремительно, что всего за несколько часов способно привести к смерти.

Ранее сообщалось, что нейрохирург Аджмал Земмар попытался найти объяснение одному из предсмертных феноменов, который описала американская медсестра хосписа Джули Макфадден.