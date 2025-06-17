Названы способные убить человека всего за два дня три опасные болезни

Особую опасность представляют некоторые инфекции из-за стремительного развития и тяжелых последствий для человека. При определенных условиях они могут стать угрозой для всего общества, сообщает ИА «Медиапоток».
Агентство отмечает, что угроза со стороны ряда заболеваний, способных привести к летальному исходу в кратчайшие сроки, сохраняется в современном мире.
Менингококковая инфекция, которая развивается всего за несколько часов, является одним из таких заболеваний. Ее симптомы на начальных стадиях легко спутать с обычной простудой, что у больного не вызывает серьезных опасений.
Тяжелая бактериальная инфекция, способная проявляться в виде некротических пятен и возникающая иногда после пищевых отравлений представляет другую серьезную угрозу. Также ее называют кожной гангреной, по своим первым признакам она напоминает грипп.
Холера также числится в списке опасных болезней. Заражение этой острой кишечной инфекцией происходит через употребление загрязненной воды или продуктов питания.
Заболевание развивается в отдельных случаях настолько стремительно, что всего за несколько часов способно привести к смерти.
Ранее сообщалось, что нейрохирург Аджмал Земмар попытался найти объяснение одному из предсмертных феноменов, который описала американская медсестра хосписа Джули Макфадден.