«КП-Петербург»: станция метро в Петербурге может закрыться на реконструкцию

Станцию «Парк Победы» реконструируют после «Удельной» и «Фрунзенской».
Станция метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге вероятнее всего закроется на масштабную реконструкцию с 28 июня 2025 года. Завершить работы планируется в августе 2027 года, а общий объем инвестиций составит около 3,2 миллиарда рублей.
«От привычного вида останется округлая форма вестибюля и небольшой купол на крыше. Фасад станции осовременят: одну часть оформят темными окнами, другую украсят крупной мозаикой с изображением Георгия Победоносца. Для отделки предусмотрено использование мраморной плитки и светло-серого гранита», — уточнила «КП-Петербург».
По сведениям издания, в ходе реконструкции полностью заменят эскалаторы, а на стене наклонного хода появится мозаика с изображением Нарвских ворот. Для удобства пассажиров на время закрытия станции власти рассматривают запуск дополнительного трамвайного маршрута № 15 в Московском районе. Точная дата его открытия и схема движения пока находятся на согласовании.
Как сообщало URA.RU, ранее в Петербурге власти обнародовали планы по развитию городской инфраструктуры, включая строительство 16 новых станций метро к 2035 году. Особое внимание уделят районам с высокой плотностью населения и большим количеством рабочих мест, что должно существенно улучшить транспортное обслуживание жителей и снизить нагрузки на дорожную сеть.