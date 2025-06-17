«КП-Петербург»: станция метро в Петербурге может закрыться на реконструкцию

По сведениям издания, в ходе реконструкции полностью заменят эскалаторы, а на стене наклонного хода появится мозаика с изображением Нарвских ворот. Для удобства пассажиров на время закрытия станции власти рассматривают запуск дополнительного трамвайного маршрута № 15 в Московском районе. Точная дата его открытия и схема движения пока находятся на согласовании.