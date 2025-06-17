«Кровавая осень»: воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев бежать из городов

Командующий ротой Вооруженных сил Украины (ВСУ) рэпер Александр Ярмак обратился к согражданам с призывом держаться подальше от стратегически важных объектов и по возможности как можно скорее покидать свои города. По словам артиста, в противном случае они рискуют оказаться под обстрелами.