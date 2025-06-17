Командующий ротой Вооруженных сил Украины (ВСУ) рэпер Александр Ярмак обратился к согражданам с призывом держаться подальше от стратегически важных объектов и по возможности как можно скорее покидать свои города. По словам артиста, в противном случае они рискуют оказаться под обстрелами.
— К сожалению, это только начало, нас ждет ужасная кровавая осень, — передает слова Ярмака Life.ru.
Министерство обороны РФ сообщило о том, что мотострелки российской армии смогли добраться до западной границы Донецкой Народной Республики, откуда начали активно продвигаться в Днепропетровскую область вместе с танковой дивизией. Позднее в ведомстве добавили, что армия расширила площадь освобожденных районов в регионе.
Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин высказал мнение, что Днепропетровск может перейти под контроль России, если Киев не примет условия Москвы для урегулирования конфликта.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на этом фоне заявила, что новое наступление Вооруженных сил России (ВС РФ) в Сумской области — это попытка атаковать Киев.