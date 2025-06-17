«Стратегическая ошибка»: Макрон высказался против смены власти в Иране военным путем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытки смены власти в Иране военным путем являются стратегической ошибкой. Такое мнение политик выразил на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде.
«Все, кто верит, будто можно спасти страну вопреки ее воле, нанося удары извне, всегда ошибались», — отметил Макрон.
По словам президента Франции, аналогичные попытки смены власти в странах путем силы также являлись стратегическими ошибками. Это, как подчеркнул Макрон, показывает опыт прошлых лет.
Политик также призвал стороны ирано-израильского конфликта отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры и населению стран.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении замглавы МИД России Сергея Рябкова, что Израиль должен проявить сдержанность при ударах по ядерным объектам Ирана, подчеркнув опасность последствий подобных действий.