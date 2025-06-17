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Fox News: дополнительные истребители США перебрасываются на Ближний Восток

Вашингтон продлевает сроки размещения находящихся в регионе военных самолётов.

Источник: Аргументы и факты

США осуществляют переброску дополнительной военной авиации на Ближний Восток. Также Пентагон продлевает сроки размещения находящихся в регионе истребителей. Об этом проинформировал телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме.

Журналисты отметили, что на Ближний Восток направляются самолёты F-16, F-22, и F-35. Источники утверждают, что переброска осуществляется в оборонительных целях.

Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам в том числе по центру обогащения урана в Фордо. Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что Вашингтон может принять участие в ударах по Ирану, в случае, если страна откажется заключать ядерную сделку.

Накануне глава Белого дома потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». США не хотели бы задействовать своих военнослужащим для решения ирано-израильского конфликта, но «терпение на исходе», заявил Трамп.