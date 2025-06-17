Fox News: дополнительные истребители США перебрасываются на Ближний Восток

Ранее издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам в том числе по центру обогащения урана в Фордо. Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что Вашингтон может принять участие в ударах по Ирану, в случае, если страна откажется заключать ядерную сделку.