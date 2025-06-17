Радиостанция «Судного дня» передала в эфир слова «дуэтотип» и «бомжокрем»

В эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76 в среду, 17 июня, прозвучали два новых закодированных сообщения, информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанция «Судного дня».
Согласно публикации, в 12.40 по мск в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 31553 ДУЭТОТИП 6855 6414», а в 14.34 по мск — «НЖТИ 97010 БОМЖОКРЕМ 1172 2408».
Ранее один из авторов Telegram-канала «УВБ-76 логи» рассказал aif.ru, что сообщения в эфире радиостанции «Судного дня» не несут никакого смысла, они никак не связаны с тем, что на самом деле обозначают.