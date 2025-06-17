Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по Украине с начала СВО

Зеленский также заявлял, что российские войска якобы намерены «захватить Одессу», а затем достичь границы с Молдовой и Румынией. Он также сказал, что российские войска «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами.