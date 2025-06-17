Зеленский заявил об одном из самых масштабных ударов по Украине с начала СВО

Россия в ночь на вторник, 17 июня, нанесла по территории Украины один из самых масштабных комбинированных ударов с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, российская армия использовала для атаки сотни беспилотников и десятки ракет различных типов. Он также призвал страны Запада еще больше «инвестировать» в Киев.
— Нам всем нужно продолжать совместную работу — с максимальным уровнем координации. Наращивание производства оружия в Украине — самый быстрый способ добиться результата., — переедает слова Зеленского Ura.ru.
Утром глава государства также заявил, что Россия получит «надлежащий ответ» за массированный удар по Украине. Он уточнил, что атаки пришлись по Киеву, Одессе, Запорожью, а также Черниговской, Житомирской, Николаевской и Киевской областям.
Зеленский также заявлял, что российские войска якобы намерены «захватить Одессу», а затем достичь границы с Молдовой и Румынией. Он также сказал, что российские войска «готовятся к дальнейшим боевым действиям» и возможности их расширить, несмотря на переговоры с украинскими делегатами.