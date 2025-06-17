Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области могут запретить вывески на иностранных языках

Реклама по-русски: какие изменения готовят для бизнеса в России и Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В России, в том числе и в Ростовской области, могут запретить вывески на иностранных языках. Госдума рассматривает законопроект, который может запретить использование иностранных слов в рекламе, на вывесках и в СМИ.

В опубликованном документе говорится об обязательном использовании кириллицы для названий жилых комплексов, запрете иностранных слов в коммерческих обозначениях и потребительской информации. Также указано, что исключение сделают только для зарегистрированных товарных знаков. Разрешено будет использовать языки народов России.

Цель проекта — это защита и популяризация русского языка.

Подпишись на нас в Telegram.