В России, в том числе и в Ростовской области, могут запретить вывески на иностранных языках. Госдума рассматривает законопроект, который может запретить использование иностранных слов в рекламе, на вывесках и в СМИ.
В опубликованном документе говорится об обязательном использовании кириллицы для названий жилых комплексов, запрете иностранных слов в коммерческих обозначениях и потребительской информации. Также указано, что исключение сделают только для зарегистрированных товарных знаков. Разрешено будет использовать языки народов России.
Цель проекта — это защита и популяризация русского языка.
Подпишись на нас в Telegram.