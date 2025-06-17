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DM: археологи нашли у берегов США корабль легендарного капитана Кука

Австралийский национальный морской музей нашел обломки затопленного в 1770 году корабля «Индевор».

Источник: Аргументы и факты

Местонахождение обломков знаменитого корабля капитана Джеймса Кука «Индевора» было окончательно установлено археологами. Об этом сообщает Daily Mail.

Судно, на котором британцы впервые достигли берегов Австралии в 1770 году, обнаружили на дне гавани Ньюпорта в штате Род-Айленд. После четверти века исследований Австралийский национальный морской музей опубликовал отчет, подтверждающий, что обломки, зарегистрированные как RI 2394, являются именно «Индевором».

Корабль, который впоследствии переименовали в «Лорд Сэндвич», был затоплен британскими войсками в 1778 году во время Войны за независимость США. Уникальные конструктивные особенности и точное соответствие историческим планам доказали подлинность находки, говорится в статье.

Это открытие завершит давнее разногласие между австралийскими и американскими исследователями. В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на сохранении останков корабля, совершившего одно из ключевых плаваний XVIII века.

Ранее сообщалось, что археологи нашли место первого чуда Иисуса Христа.