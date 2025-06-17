DM: археологи нашли у берегов США корабль легендарного капитана Кука

Местонахождение обломков знаменитого корабля капитана Джеймса Кука «Индевора» было окончательно установлено археологами. Об этом сообщает Daily Mail.
Судно, на котором британцы впервые достигли берегов Австралии в 1770 году, обнаружили на дне гавани Ньюпорта в штате Род-Айленд. После четверти века исследований Австралийский национальный морской музей опубликовал отчет, подтверждающий, что обломки, зарегистрированные как RI 2394, являются именно «Индевором».
Корабль, который впоследствии переименовали в «Лорд Сэндвич», был затоплен британскими войсками в 1778 году во время Войны за независимость США. Уникальные конструктивные особенности и точное соответствие историческим планам доказали подлинность находки, говорится в статье.
Это открытие завершит давнее разногласие между австралийскими и американскими исследователями. В дальнейшем ученые планируют сосредоточиться на сохранении останков корабля, совершившего одно из ключевых плаваний XVIII века.
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