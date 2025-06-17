Мужчина скончался во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий

Недавно мужчина в Таиланде скончался после заражения сибирской язвой. Заболевание унесло жизнь 53-летнего тайца с диабетом из провинции Мукдахан на востоке королевства. Медики госпитализировали его еще 27 апреля, однако спасти его не удалось.