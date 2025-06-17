Мужчина скончался во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий

Турист скончался во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий. О трагедии во вторник, 17 июня, рассказали в издании the Thaiger.
Мужчине было 38 лет, он родом из тайской провинции Лампанг. На автобусе он выехал из города Накхонратчасима, путь держал в Чиангмай.
16 июня автобус прибыл к месту назначения, после чего мертвого мужчину нашли без признаков жизни в пассажирском кресле. Очевидцы рассказали, что у путешественника левая нога была покрыта синяками и кровоточила.
Благодаря медицинскому вскрытию удалось установить, что мужчина умер из-за некротического фасциита. Это инфекция, при которой плотоядные бактерии разъедают кожу.
Заразиться подобным можно через незначительные порезы, травмы или укусы насекомых. Если вовремя не вылечить рану, бактерии попадут в кровоток и вызовут сепсис, передают в газете.
Недавно мужчина в Таиланде скончался после заражения сибирской язвой. Заболевание унесло жизнь 53-летнего тайца с диабетом из провинции Мукдахан на востоке королевства. Медики госпитализировали его еще 27 апреля, однако спасти его не удалось.