Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина скончался во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий

Турист скончался во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий. О трагедии во вторник, 17 июня, рассказали в издании the Thaiger.

Турист скончался во время автобусного тура в Таиланде из-за плотоядных бактерий. О трагедии во вторник, 17 июня, рассказали в издании the Thaiger.

Мужчине было 38 лет, он родом из тайской провинции Лампанг. На автобусе он выехал из города Накхонратчасима, путь держал в Чиангмай.

16 июня автобус прибыл к месту назначения, после чего мертвого мужчину нашли без признаков жизни в пассажирском кресле. Очевидцы рассказали, что у путешественника левая нога была покрыта синяками и кровоточила.

Благодаря медицинскому вскрытию удалось установить, что мужчина умер из-за некротического фасциита. Это инфекция, при которой плотоядные бактерии разъедают кожу.

Заразиться подобным можно через незначительные порезы, травмы или укусы насекомых. Если вовремя не вылечить рану, бактерии попадут в кровоток и вызовут сепсис, передают в газете.

Недавно мужчина в Таиланде скончался после заражения сибирской язвой. Заболевание унесло жизнь 53-летнего тайца с диабетом из провинции Мукдахан на востоке королевства. Медики госпитализировали его еще 27 апреля, однако спасти его не удалось.