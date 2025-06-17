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«Бомжокрем»: «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 17 июня передала два новых сообщения. Об этом сообщили блогеры, отслеживающие работу станции.

Источник: Life.ru

«12:40 по мск: НЖТИ 31553 ДУЭТОТИП 6855 6414, 14:34 по мск: НЖТИ 9709 БОМЖОКРЕМ 1192 2400», — говорится в сообщении.

«Жужжалка» — российская радиостанция на частоте 4625 кГц. Обычно она передаёт повторяющийся «жужжащий» сигнал, иногда заменяемый голосовыми закодированными сообщениями на русском.

А ранее в Сети выдвинули гипотезу о связи сообщений УВБ-76 и обострением между Израилем и Ираном. Речь идёт о сообщении, переданном УВБ-76 вечером 16 июня. В этот же период происходили обстрелы территории исламской республики израильской армией.