«Бомжокрем»: «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

А ранее в Сети выдвинули гипотезу о связи сообщений УВБ-76 и обострением между Израилем и Ираном. Речь идёт о сообщении, переданном УВБ-76 вечером 16 июня. В этот же период происходили обстрелы территории исламской республики израильской армией.