«Бомжокрем»: «Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения

«12:40 по мск: НЖТИ 31553 ДУЭТОТИП 6855 6414, 14:34 по мск: НЖТИ 9709 БОМЖОКРЕМ 1192 2400», — говорится в сообщении.
«Жужжалка» — российская радиостанция на частоте 4625 кГц. Обычно она передаёт повторяющийся «жужжащий» сигнал, иногда заменяемый голосовыми закодированными сообщениями на русском.
А ранее в Сети выдвинули гипотезу о связи сообщений УВБ-76 и обострением между Израилем и Ираном. Речь идёт о сообщении, переданном УВБ-76 вечером 16 июня. В этот же период происходили обстрелы территории исламской республики израильской армией.