Бездомная собака в Нальчике самостоятельно пришла к ветеринарам за помощью

Похожий случай произошел в середине января, когда ветеринары в Стамбуле спасли щенка, которого принесла к их клинике бездомная собака. У малыша было замедленное сердцебиение. Специалисты быстро перенесли его в отделение интенсивной терапии для реанимации, после чего сделали ему инъекцию. Весь это время мама щенка была рядом.