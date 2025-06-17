Бездомная собака в Нальчике самостоятельно пришла к ветеринарам за помощью

Уличный пес, которому дали кличку Барбос, самостоятельно пришел в ветеринарную клинику в Нальчике, где специалисты оказали ему медицинскую помощь. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Ветеринары заметили собаку около дверей клиники, где она ждала, когда кто-нибудь ее заметит. Доктора впустили гостя внутрь, провели тщательный осмотр, удалили клещей и назначили недельный курс лечения от артрита — лохматый пациент хромал на одну ногу. Теперь пес изо дня в день приходит к уже знакомым врачам на регулярные уколы. Работники клиники уже начали подыскивать ему хозяев, следует из публикации.
Похожий случай произошел в середине января, когда ветеринары в Стамбуле спасли щенка, которого принесла к их клинике бездомная собака. У малыша было замедленное сердцебиение. Специалисты быстро перенесли его в отделение интенсивной терапии для реанимации, после чего сделали ему инъекцию. Весь это время мама щенка была рядом.
В американском штате Вашингтон собака по кличке Гита спасла жизнь своему 84-летнему хозяину, позвав на помощь полицейского. Заместитель шерифа округа Стивенс обратил внимание на собаку, которая сидела посреди дороги в горной местности.