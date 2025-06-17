Эксперт Королева рассказала о неочевидном полезном свойстве клубники

Клубника — очень полезный продукт, который к тому же является источником многих антиоксидантов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.
По ее словам, многие признали ягоду лучшей в летнем сезоне. Из нее делают множество легких и сладких блюд.
— Клубника — это источник полифенолов и антиоксидантов, благодаря которым мы не только боремся со старением организма, но и укрепляем иммунитет, обеспечивающий профилактику онкопротекции и даже простудных заболеваний, — добавила Королева.
Она также подчеркнула, что из ягоды летом необходимо извлекать максимальную пользу, чтобы развивались иммунный статус, красота и работоспособность, передает «Радио 1».
Врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова обратила внимание, что из-за чрезмерного употребления клубники могут появиться аллергия и проблемы с пищеварением. Взрослым безопасно есть около 200−300 граммов ягоды в сутки, чтобы никаких осложнений не возникло.