Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик Гинцбург: пациенты с меланомой первыми получат вакцину от рака в РФ

Вакцина будет вводиться и тем, кто уже прошёл определённые стадии лечения.

Источник: Комсомольская правда

Российские ученые завершают получение необходимых разрешительных документов на введение отечественной вакцины от рака. Об этом сообщил «Газете.Ru» директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

— В первую очередь вакцину получат больные с меланомой. Следующий шаг — немелкоклеточный рак легкого. Дальше, по всей видимости, пойдут раки поджелудочной железы, — сказал академик.

По словам собеседника издания, пациентов могут начать набирать уже летом, а к концу сентября — октябрю готовить их к введению препарата.

По данным RT, вакцина будет вводиться не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошёл определённые стадии лечения.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что принцип работы новой вакцины заключается в том, что она активирует иммунную систему, позволяя ей распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Это касается как первичных опухолей, так и метастазов, что может делать иммунотерапию эффективной даже на поздних стадиях рака.