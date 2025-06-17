Академик Гинцбург: пациенты с меланомой первыми получат вакцину от рака в РФ

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что принцип работы новой вакцины заключается в том, что она активирует иммунную систему, позволяя ей распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Это касается как первичных опухолей, так и метастазов, что может делать иммунотерапию эффективной даже на поздних стадиях рака.