Академик Гинцбург: пациенты с меланомой первыми получат вакцину от рака в РФ

Российские ученые завершают получение необходимых разрешительных документов на введение отечественной вакцины от рака. Об этом сообщил «Газете.Ru» директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
— В первую очередь вакцину получат больные с меланомой. Следующий шаг — немелкоклеточный рак легкого. Дальше, по всей видимости, пойдут раки поджелудочной железы, — сказал академик.
По словам собеседника издания, пациентов могут начать набирать уже летом, а к концу сентября — октябрю готовить их к введению препарата.
По данным RT, вакцина будет вводиться не только людям с первичной меланомой, но и тем, кто уже прошёл определённые стадии лечения.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что принцип работы новой вакцины заключается в том, что она активирует иммунную систему, позволяя ей распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Это касается как первичных опухолей, так и метастазов, что может делать иммунотерапию эффективной даже на поздних стадиях рака.