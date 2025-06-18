Госинспекция по недвижимости обеспечила свободный подъезд к ТЦ в Отрадном

«Специалисты установили, что посетители торгового центра, которые приезжают на личном автомобиле, не могут припарковаться рядом с магазином: въезд на прилегающую к ТЦ территорию преграждает шлагбаум. Учитывая, что правоустанавливающие документы на использование земельного участка не оформлены, разрешения и согласования на установку шлагбаума не выдавались, самовольно установленное ограждающее устройство демонтировали», — приводятся в материале слова начальника госинспекции Ивана Боброва.
В пресс-службе уточнили, что участок по адресу: ул. Бестужевых, вл. 7, рядом с корп. 1, обследовали по обращению автовладельцев.
«Теперь у посетителей ТЦ появилась возможность свободно парковать свои автомобили рядом с торговым комплексом. Освобожденное пространство рассчитано на 15 машин-мест», — добавили в пресс-службе.