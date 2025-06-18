Госинспекция по недвижимости обеспечила свободный подъезд к ТЦ в Отрадном

«Специалисты установили, что посетители торгового центра, которые приезжают на личном автомобиле, не могут припарковаться рядом с магазином: въезд на прилегающую к ТЦ территорию преграждает шлагбаум. Учитывая, что правоустанавливающие документы на использование земельного участка не оформлены, разрешения и согласования на установку шлагбаума не выдавались, самовольно установленное ограждающее устройство демонтировали», — приводятся в материале слова начальника госинспекции Ивана Боброва.