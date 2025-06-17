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В США ресторан вернул 110-летнего лобстера обратно в море

Владелец заведения объяснил, что решение отпустить лобстера стало способом отметить Национальный день лобстера и День отца.

Источник: Аргументы и факты

Один из ресторанов Нью-Йорка принял решение вернуть 110-летнего лобстера весом около 9,5 кг обратно в море. Об этом сообщает агентство United Press International.

Как рассказал владелец ресторана Peter s Clam Bar Бутч Ямали, лобстер по кличке Лоренцо обитал в его заведении много лет. Мужчина поделился с журналистами, что лобстер каким-то образом «просто выскользнул из поля зрения» и оказался в одном из аквариумов, где прожил долгие годы.

Также собеседник агентства отметил, что соответствующее решение стало способом отметить Национальный день лобстера и День отца. Ямали добавил, что лобстер Лоренцо был не просто обитателем аквариума, но и любимцем сотрудников и посетителей.

Кроме того, Бутч Ямали заявил, что ему будет не хватать Лоренцо, который стал для всех «почти домашним животным».