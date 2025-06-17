В США ресторан вернул 110-летнего лобстера обратно в море

Один из ресторанов Нью-Йорка принял решение вернуть 110-летнего лобстера весом около 9,5 кг обратно в море. Об этом сообщает агентство United Press International.
Как рассказал владелец ресторана Peter s Clam Bar Бутч Ямали, лобстер по кличке Лоренцо обитал в его заведении много лет. Мужчина поделился с журналистами, что лобстер каким-то образом «просто выскользнул из поля зрения» и оказался в одном из аквариумов, где прожил долгие годы.
Также собеседник агентства отметил, что соответствующее решение стало способом отметить Национальный день лобстера и День отца. Ямали добавил, что лобстер Лоренцо был не просто обитателем аквариума, но и любимцем сотрудников и посетителей.
Кроме того, Бутч Ямали заявил, что ему будет не хватать Лоренцо, который стал для всех «почти домашним животным».