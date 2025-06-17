В США ресторан вернул 110-летнего лобстера обратно в море

Как рассказал владелец ресторана Peter s Clam Bar Бутч Ямали, лобстер по кличке Лоренцо обитал в его заведении много лет. Мужчина поделился с журналистами, что лобстер каким-то образом «просто выскользнул из поля зрения» и оказался в одном из аквариумов, где прожил долгие годы.