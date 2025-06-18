Все развлекательные мероприятия отменят в Новороссийске 22 июня

В Новороссийске 22 июня отменят все развлекательные мероприятия. Об этом проинформировал глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
«22 июня в городе-герое пройдут памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны. Утвержден план мероприятий, которые буду организованы во всех внутригородских районах», — сообщил Андрей Кравченко.
В этот день, в знак скорби, будут приспущены государственные флаги России, Краснодарского края и города Новороссийска. У мемориального комплекса «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска», в 4 часа утра будет выставлен почетный караул.
По словам мэра Новороссийска, ко Дню памяти и скорби будут проведены работы по уборке и благоустройству мемориальных территорий, связанных с событиями Великой Отечественной войны. В мероприятиях примут участие военнослужащие местного гарнизона. Внутригородские районы организуют субботники на кладбищах, уделяя особое внимание приведению в порядок захоронений ветеранов войны.