Работодатели перечислили самые раздражающие качества сотрудников

Хотите понравиться начальнику? Тогда выполняйте все поставленные задачи и никогда не опаздывайте — ведь именно эти рабочие момент больше всего раздражают российских руководителей. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».