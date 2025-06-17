Работодатели перечислили самые раздражающие качества сотрудников

Хотите понравиться начальнику? Тогда выполняйте все поставленные задачи и никогда не опаздывайте — ведь именно эти рабочие момент больше всего раздражают российских руководителей. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты которого опубликовала «Газета.Ru».
— Работодатели прежде всего не готовы терпеть перекладывание ответственности на других, а также невнимательность, непунктуальность и нежелание выполнять определенные задачи, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что также работодателей бесят отсутствие самоорганизованности и нежелание развиваться. При этом, респонденты отметили, что ценят в сотрудниках креативность и использование новых технологий.
Любопытно, что интенсивный труд не всегда приводит к карьерному росту. Работодатели ценят не столько количество отработанных часов, сколько вклад в успех организации, передает 360.ru.
Тем временем, в России назвали наиболее частые причины увольнений сотрудников. Выяснилось, что чаще всего работники уходят, получив предложение от компании-конкурента с более выгодными условиями, сообщил RT.