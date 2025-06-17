«Бомжокрем и дуэтотип»: загадочная радиостанция УВБ-76 передала два новых послания

В эфире загадочной радиостанции «Судного дня» УВБ-76 прозвучали новые послания во вторник, 17 июня. В этот раз «Жужжалка» передала всего два необычных слова, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Первое поселение было зафиксировано в эфире радиостанции в 12:40 по мск, содержащее в себе набор букв и цифр, а также слово «дуэтотип». Затем в 14:34 среди помех УВБ-76 была передана еще одна комбинация, в которой было озвучено загадочное послание «бомжокрем».
Ранее KP.RU сообщал, что радиостанция «Судного дня» вышла в эфир три раза в минувший понедельник, 16 июня, передав в общей сложности четыре загадочных послания. Также «Жужжалка» оживилась незадолго до авиаударов вооруженных сил Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня.