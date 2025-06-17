«Бомжокрем и дуэтотип»: загадочная радиостанция УВБ-76 передала два новых послания

Первое поселение было зафиксировано в эфире радиостанции в 12:40 по мск, содержащее в себе набор букв и цифр, а также слово «дуэтотип». Затем в 14:34 среди помех УВБ-76 была передана еще одна комбинация, в которой было озвучено загадочное послание «бомжокрем».