Диетолог назвала неожиданные вредные пищевые привычки

Многие привыкли считать суп в обед и чай перед сном вместо кофе — полезными привычками. На самом же деле, частое употребление этих блюд может быть вредным для здоровья, об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.
— Конечно, супы — это совсем неплохо. Но все зависит от того, какой это суп. Если он наваристый и жирный, то злоупотреблять им точно не стоит. Ведь, как правильно, такие блюда богаты насыщенными жирами, провоцирующими развитие атеросклероза, — цитирует издание медика.
Доктор также призвала обратить внимание на любовь к чаепитию.
— Сам по себе чай также не является вредным продуктом. Но в чай часто добавляются высококалорийные подсластители, он пьется с высококалорийными перекусами — выпечкой и бутербродами, что не полезно, — объяснила эксперт.
Ранее телеканал «Царьград» предупредил о вреде жирных продуктов в рационе — их избыток может способствовать возникновению таких заболеваний, как диабет, атеросклероз, а также различных аутоиммунных расстройств.
Кроме того, желание перекусить может быть вызвано не голодом, а эмоциональным состоянием. Стремление к еде в такие моменты часто связано с сильными эмоциями — тревогой, раздражением, усталостью, передает 360.ru.