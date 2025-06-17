Диетолог назвала неожиданные вредные пищевые привычки

— Конечно, супы — это совсем неплохо. Но все зависит от того, какой это суп. Если он наваристый и жирный, то злоупотреблять им точно не стоит. Ведь, как правильно, такие блюда богаты насыщенными жирами, провоцирующими развитие атеросклероза, — цитирует издание медика.