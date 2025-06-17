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Азаров обвинил Киев в причастности к убийству советника Януковича Портнова

Убийство экс-советника Виктора Януковича в Испании хорошо вписывается в серию ликвидаций за рубежом бывших чиновников с Украины, заявил Николай Азаров.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим может иметь отношение к убийству экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 52-летнего Портнова застрелили у здания школы в испанском Мадриде 21 мая.

По мнению Азарова, это преступление хорошо вписывается в серию ликвидаций за рубежом бывших чиновников с Украины. При этом западные государства транслируют двойные стандарты, не осуждая такие политические убийства и теракты. Особенно, когда их совершают против оппонентов нынешнего киевского режима, добавил экс-премьер.

Ранее сообщалось, что полиция Испании проверяет связь убийства Портнова с его поездкой в Киев.