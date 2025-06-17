Азаров обвинил Киев в причастности к убийству советника Януковича Портнова

По мнению Азарова, это преступление хорошо вписывается в серию ликвидаций за рубежом бывших чиновников с Украины. При этом западные государства транслируют двойные стандарты, не осуждая такие политические убийства и теракты. Особенно, когда их совершают против оппонентов нынешнего киевского режима, добавил экс-премьер.