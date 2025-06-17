Израиль атаковал 12 пусковых установок и складов ракет в Иране

Военно-воздушные силы Израиля поразили 12 пусковых установок и складов ракет на территории Ирана, следует из заявления пресс-службы ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля совершила серию ударов по ракетным установкам и местам хранения ракет класса земля — земля в центральной части Ирана», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что иранские ракеты якобы были нацелены на мирных жителей еврейского государства.
Напомним, накануне Армия Израиля заявила о ликвидации нового главы Генштаба ВС Ирана Али Шадмани в результате ночных авиаударов по территории исламской республики.