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Израиль атаковал 12 пусковых установок и складов ракет в Иране

Атакованные объекты находились в центральной части исламской республики.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы Израиля поразили 12 пусковых установок и складов ракет на территории Ирана, следует из заявления пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля совершила серию ударов по ракетным установкам и местам хранения ракет класса земля — земля в центральной части Ирана», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что иранские ракеты якобы были нацелены на мирных жителей еврейского государства.

Напомним, накануне Армия Израиля заявила о ликвидации нового главы Генштаба ВС Ирана Али Шадмани в результате ночных авиаударов по территории исламской республики.