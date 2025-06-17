Mehr: Силы ПВО Ирана сбили израильский военный самолёт на юго-западе страны

Силы противовоздушной обороны Ирана ликвидировали израильский военный самолёт на юго-западе своей территории в момент, когда цель намеревалась нанести очередные удары по иранским объектам. Об этом сообщило местное информационное агентство Mehr, уточнив, что судьба лётчика пока неизвестна.
Согласно данным агентства, израильский самолёт был сбит в районе провинции Чехармехаль и Бахтиария. Лётчик, управлявший военной техникой, успел катапультироваться. Иранские войска ведут его поиски.
Напомним, 13 июня 2025 года Израиль, под эгидой «предотвращения появления у Ирана ядерного оружия», атаковал Тегеран и другие иранские города массированными ударами ракет и беспилотников, а также начал диверсии, вдохновлённые терактами украинских нацистов в России. Иран начал ответные удары, которые продолжаются до сих пор.
Ранее KP.RU сообщил, что Вооружённые Силы Ирана заявили о наличии множества ещё не разыгранных карт и мощного оружия, которое пока не применялось для отражения израильской агрессии.