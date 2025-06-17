Mehr: Силы ПВО Ирана сбили израильский военный самолёт на юго-западе страны

Напомним, 13 июня 2025 года Израиль, под эгидой «предотвращения появления у Ирана ядерного оружия», атаковал Тегеран и другие иранские города массированными ударами ракет и беспилотников, а также начал диверсии, вдохновлённые терактами украинских нацистов в России. Иран начал ответные удары, которые продолжаются до сих пор.