Россиян предупредили об опасности ношения телефона в кармане в жару

В жаркую погоду телефон может перегреться, поэтому следует прятать его подальше от прямых солнечных лучше и не носить в кармане близко к телу. Такой совет в разговоре с изданием «Газета.Ru» озвучил IT-эксперт Василий Шутов.
— Перегрев провоцирует нежелательные реакции внутри аккумулятора, это может привести к вздутию батареи, ее возгоранию или тепловому повреждению. Особенно опасно, когда телефон находится в кармане, так как ограниченный доступ воздуха затрудняет теплоотдачу, а близость к телу увеличивает риск ожогов, — объяснил эксперт.
Специалист посоветовал в жару хранить гаджеты в тени, использовать чехлы с хорошей теплоотдачей, а также снизить нагрузку на процессор, закрыв фоновые приложения.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что быстро охладить смартфон, можно просто подержать телефон рядом с прохладным воздухом, например от вентилятора или кондиционера. Также в борьбе с перегревом устройства может помочь режим полета.
По данным 360.ru, телефоны, ноутбуки и планшеты очень чувствительны к температуре. На литий ионной батарее при нагреве могут появляться микротрещины, которые потом способны спровоцировать возгорание или взрыв гаджета.