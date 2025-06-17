Израильские военные забрали пикап у жены Макаревича*

Многих интересует судьба тех, кто три года назад переехал в Израиль. Эти люди не считают себя ни эмигрантами, ни релокантами, называя себя израильтянами. Среди них — Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ), который заявлял, что готов защищать свою новую родину. Однако накануне ночью Израиль нанес удар по Ирану, а Иран ответил атакой на Израиль. Где же сейчас эти новые «защитники» из числа артистов?