Израильские военные забрали пикап у жены Макаревича*

Израильские военные конфисковали пикап у семьи Андрея Макаревича* (признан иноагентом в РФ). Автомобиль принадлежит его супруге Эйнат Кляйн. Недавно их Mitsubishi забрали для нужд армии. Эйнат Кляйн отметила в соцсетях, что пока «на службу призвали» только машину. Сам Андрей Макаревич* сейчас выступает с концертами в Европе.
«Ну что ж, сегодня призвали мою машину. Водителя машины не призвали — кому я там нужна? Чувствую себя немного неловко и как-то неуютно», — написала Кляйн.
Стоит отметить, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по закону имеет право изымать гражданские транспортные средства в военных целях во время чрезвычайного положения — а сейчас оно действует.
Граждане, чьи транспортные средства или имущество изымаются, имеют право на компенсацию. Владелец авто, впрочем, может оспорить изъятие через суд.
Но до сих пор фактов изъятия гражданских машин в Израиле было очень немного — по крайней мере местная пресса о них не писала. Так что ситуация с пикапом Кляйн свидетельствует о небывалом накале нынешнего конфликта.
Многих интересует судьба тех, кто три года назад переехал в Израиль. Эти люди не считают себя ни эмигрантами, ни релокантами, называя себя израильтянами. Среди них — Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ), который заявлял, что готов защищать свою новую родину. Однако накануне ночью Израиль нанес удар по Ирану, а Иран ответил атакой на Израиль. Где же сейчас эти новые «защитники» из числа артистов?
Максим Галкин* с супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой еще весной покинул Израиль и перебрался на Кипр. Возвращаться на Ближний Восток, где сейчас идет война, они не торопятся. Судя по фотографиям в соцсетях, Галкин отдыхает на Сейшелах.
Актер Анатолий Белый* (признан иноагентом в РФ) тоже переехал в Израиль три года назад. В отличие от Галкина*, он остался в стране, несмотря на обстрелы. Сегодня ночью Белый написал в соцсети, что следит за новостями, не жалуется и вместе с семьей подготовил тревожный чемодан.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.