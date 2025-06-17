Терапевт назвал способ быстро выявить нарушения памяти

— Существует простой тест, разработанной ВОЗ: назовите три любых существительных и попросите испытуемого запомнить их. Затем задайте вопросы: какая сегодня дата, день недели, где вы находитесь. После этого попросите вспомнить три слова. Если вспомнить слова не получилось — это повод обратиться к врачу для диагностики когнитивного здоровья, — рассказал доктор.