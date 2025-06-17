Терапевт назвал способ быстро выявить нарушения памяти

Определить когнитивные нарушения, в том числе, проблемы с памятью, можно в домашних условиях. Для этого достаточно провести простой тест, об этом сообщил в разговоре с изданием «Газета.Ru» врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий.
— Существует простой тест, разработанной ВОЗ: назовите три любых существительных и попросите испытуемого запомнить их. Затем задайте вопросы: какая сегодня дата, день недели, где вы находитесь. После этого попросите вспомнить три слова. Если вспомнить слова не получилось — это повод обратиться к врачу для диагностики когнитивного здоровья, — рассказал доктор.
Медик посоветовал проводить такие тесты регулярно для людей старшего поколения, в возрасте старше 65-ти лет — каждые полгода.
Ранее 360.ru предупредил, что недостаток сна может привести к проблемам с концентрацией внимания, ухудшению памяти и снижению скорости мыслительных процессов, а также значительно увеличивает риск развития деменции.
При деменции обязательно необходимо применение лекарственных средств, которые замедляют процесс снижения когнитивных функций, передает телеканал «Царьград».