Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Пентагон перебрасывает истребители на Ближний Восток

Соединенные Штаты в разгар конфликта Израиля и Ирана начали переброску дополнительных истребителей на Восток.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов осуществляют переброску своих истребителей на Ближний Восток. В их числе типы военных самолетов F-16, F-22 и F-35. Такой информацией располагает Reuters.

По сведениям агентства, Пентагон начал переброску истребителей из-за непрекращающихся ударов между Израилем и Ираном. По данным источников, решение принято в целях усиления обороны. Официально эта информация не подтверждалась.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее предупредил жителей Ирана об эскалации конфликта. Он призвал находящихся в Тегеране эвакуироваться. Американский лидер также осудил Иран за отказ от атомной сделки. Он назвал нынешнюю ситуацию «позором» и повторил, что никакого ядерного оружия у Тегерана не будет.