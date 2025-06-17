Reuters: Пентагон перебрасывает истребители на Ближний Восток

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее предупредил жителей Ирана об эскалации конфликта. Он призвал находящихся в Тегеране эвакуироваться. Американский лидер также осудил Иран за отказ от атомной сделки. Он назвал нынешнюю ситуацию «позором» и повторил, что никакого ядерного оружия у Тегерана не будет.