Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач перечислил полезные и вредные свойства кваса

Гастроэнтеролог Белоусов: квас может вызвать расстройство ЖКТ и набор веса.

Источник: Комсомольская правда

Квас — популярный летний напиток и содержит полезные вещества, однако, употреблять его в избыточном количестве не стоит. О пользе и вреде кваса рассказал «РИАМО» гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

— Квас содержит витамины группы B, органические кислоты и пробиотики, он способствует восстановлению водно-солевого баланса благодаря наличию электролитов, — отметил доктор.

При этом, он посоветовал не пить его слишком много, ведь в напитке также содержится сахар, что вредно для людей с диабетом или избыточным весом.

Кроме того, квас может вызывать вздутие живота или дискомфорт у людей с чувствительным желудком. В жару квас не должен заменять воду, — предупредил медик.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что настоящим считали на Руси квас хлебный — у него приятный освежающий вкус, высокая энергетическая ценность, напиток утоляет жажду благодаря содержанию кислот (молочной и уксусной). Содержащаяся в квасе углекислота помогает перевариванию пищи, ее всасыванию, а также поднимает аппетит.