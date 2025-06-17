Врач перечислил полезные и вредные свойства кваса

Квас — популярный летний напиток и содержит полезные вещества, однако, употреблять его в избыточном количестве не стоит. О пользе и вреде кваса рассказал «РИАМО» гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Квас содержит витамины группы B, органические кислоты и пробиотики, он способствует восстановлению водно-солевого баланса благодаря наличию электролитов, — отметил доктор.
При этом, он посоветовал не пить его слишком много, ведь в напитке также содержится сахар, что вредно для людей с диабетом или избыточным весом.
Кроме того, квас может вызывать вздутие живота или дискомфорт у людей с чувствительным желудком. В жару квас не должен заменять воду, — предупредил медик.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что настоящим считали на Руси квас хлебный — у него приятный освежающий вкус, высокая энергетическая ценность, напиток утоляет жажду благодаря содержанию кислот (молочной и уксусной). Содержащаяся в квасе углекислота помогает перевариванию пищи, ее всасыванию, а также поднимает аппетит.