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Раскрыто, почему на смертном одре вся жизнь проносится перед глазами

Некоторые из умирающих людей за короткое время до смерти начинают вспоминать важнейшие события своей жизни — этот феномен известен, как «вся жизнь пролетела перед глазами». Наблюдения и исследование нейрохирурга Аджмала Земмара были опубликованы изданием Metro 17 июня.

Видения перед смертью приходят, поскольку мозг проигрывает последние воспоминания о важных событиях в жизни.

Некоторые из умирающих людей за короткое время до смерти начинают вспоминать важнейшие события своей жизни — этот феномен известен, как «вся жизнь пролетела перед глазами». Наблюдения и исследование нейрохирурга Аджмала Земмара были опубликованы изданием Metro 17 июня.

Изучая это явление, ученый проанализировал данные электроэнцефалограммы 87-летнего пациента в течение 30 секунд до и после остановки сердца. «Колебания в мозге, зарегистрированные после смерти пациента, показали, что мозг может оставаться активным во время “перехода к смерти” и даже какое-то время после него», — отметил Земмар. По его словам, в этот период мозг продолжает реагировать на внешние изменения.

Исследование показало, что мозговая активность в момент смерти напоминает ту, которая характерна для сновидений, воспоминаний и обработки информации. Земмар считает, что в такие моменты мозг человека может «проигрывать» последние воспоминания о ключевых событиях жизни — подобные переживания часто описываются людьми, пережившими клиническую смерть. Специалисты подчеркивают, что эти данные могут изменить представления о последних минутах жизни и работе мозга в момент смерти.

Ранее стало известно, что российские ученые разработали отечественный аналог зарубежного препарата от рака. Об этом сообщил замдиректора — научный руководитель ГНЦ НИИАР (входит в Росатом) Алексей Ижутов.