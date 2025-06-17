Раскрыто, почему на смертном одре вся жизнь проносится перед глазами

Изучая это явление, ученый проанализировал данные электроэнцефалограммы 87-летнего пациента в течение 30 секунд до и после остановки сердца. «Колебания в мозге, зарегистрированные после смерти пациента, показали, что мозг может оставаться активным во время “перехода к смерти” и даже какое-то время после него», — отметил Земмар. По его словам, в этот период мозг продолжает реагировать на внешние изменения.