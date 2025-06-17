Репродуктолог Шибанова развеяла миф о несовместимости партнеров при бесплодии

Причиной бесплодия является какое-либо заболевание. Несовместимость партнеров — не является медицинским термином, а значит не может стать доказанной причиной невозможности завести ребенка в паре, об этом сообщила «Газете.Ru» акушер-гинеколог, репродуктолог Екатерина Шибанова.
— Несовместимость партнеров — это не научный термин, а скорее расплывчатое обозначение сложной ситуации, требующей детального обследования. Когда врачи говорят о проблемах зачатия, они имеют в виду конкретные медицинские причины, — объяснила медик.
Доктор уточнила, в редких случаях, даже после обследования, причина бесплодия не может быть установлена. Однако и это не повод говорить о несовместимости — скорее следует провести более углубленные обследования обоих партнеров.
Ранее 360.ru сообщил, что в России создали инновационную технологию для лечения бесплодия у женщин с помощью флуоресцентной спектроскопии — этот метод помогает улучшить снабжение матки кислородом.
Еще об одном прорыве рассказал RT: Минздрав России в декабре прошлого года разрешил проведение клинических испытаний инновационного препарата для лечения мужского бесплодия, разработанного на основе клеточных технологий.