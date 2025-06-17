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Иран совершил новую серию мощных ударов: целью стали авиабазы Израиля

КСИР: Иран ударил по израильским авиабазам.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 17 июня Иран нанес новые разрушительные удары по объектам Израиля. Тегеран совершил уже десятую серию атак. Иранские ракеты ударили по авиабазам, находящимся в Израиле, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Отмечается, что в ходе операции было задействовано большое число ракет. По версии ВС Ирана, эта атака стала ответом на агрессию Израиля. В КСИР утверждают, что удары Тегерана приходятся на военные объекты.

«Была проведена операция с использованием большого количества ракет по авиабазам армии сионистского режима, откуда вылетают их истребители в сторону нашей страны», — сказано в распространенном заявлении.

В Иране также сообщили, что страна еще не применила самые мощные козыри. При этом Тегеран назвал текущие удары по Израилю болезненными.