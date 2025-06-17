Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

Израильские военнослужащие забрали автомобиль Mitsubishi, принадлежащий супруге музыканта Андрея Макаревича*, об этом Эйнат Кляйн рассказала в своём блоге в соцсетях.
По её словам, машина необходима ЦАХАЛ «для военных нужд». Кляйн пошутила, что пикап «призвали на службу».
Отметим, что сам Макаревич в настоящее время находится на гастролях в Европе.
Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам в Иране. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание».
Ранее сообщалось, что Макаревич не осудил удары Израиля по территории Ирана.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.