Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израильские военные забрали машину у жены Макаревича

Эйнат Кляйн пошутила, что пикап «призвали на службу».

Источник: Аргументы и факты

Израильские военнослужащие забрали автомобиль Mitsubishi, принадлежащий супруге музыканта Андрея Макаревича*, об этом Эйнат Кляйн рассказала в своём блоге в соцсетях.

По её словам, машина необходима ЦАХАЛ «для военных нужд». Кляйн пошутила, что пикап «призвали на службу».

Отметим, что сам Макаревич в настоящее время находится на гастролях в Европе.

Напомним, Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС страны наносят авиаудары по военным и ядерным объектам в Иране. В КСИР заявили, что Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание».

Ранее сообщалось, что Макаревич не осудил удары Израиля по территории Ирана.

* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.