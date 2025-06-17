Представительство МККК в Азербайджане прекращает свою деятельность

Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста в скором времени прекратит работу. Об этом сообщила Государственная комиссия Азербайджана по вопросам военнопленных, пропавших без вести и удерживаемых в заложниках.
«Представительство МККК в Азербайджане вскоре завершит свою деятельность… Комиссия совместно с другими профильными структурами предпринимает срочные шаги для установления судьбы без вести пропавших граждан страны», — приводит объявление РИА Новости.
Сейчас в Карабахе продолжаются поисковые и эксгумационные мероприятия: находят останки, проводят их идентификацию и передают родным.
6 февраля руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью RT сообщил, что Баку направил ноту с предложением закрыть «Русский дом». Он подчеркнул, что ведомство не участвует в политике.
11 февраля стало известно, что «Русский дом» приостанавливает деятельность по требованию МИД Азербайджана.