Йеменские хуситы заявили о намерении вмешаться в конфликт Израиля и Ирана

Йеменские хуситы выразили готовность поддержать Иран в противостоянии с Израилем. Член политбюро движения заявил, что они не останутся в стороне и выступят на стороне Исламской Республики.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что за последние три дня израильские удары по Ирану привели к гибели множества мирных жителей. Запад, вместо того чтобы осудить действия Израиля, обвиняет Тегеран, демонстрируя двойные стандарты.
По словам дипломата, за три дня атак Израиля погибло около 300 мирных иранцев, в основном женщины и дети.
Напомним, что конфликт начался в ночь на 13 июня, когда израильская армия начала военную операцию против Ирана. Авиаудары затронули города Натанз, Хорремабад и Хамадан, где расположены предприятия по разработке ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран нанес удары по Тель-Авиву.