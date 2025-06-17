Йеменские хуситы заявили о намерении вмешаться в конфликт Израиля и Ирана

Напомним, что конфликт начался в ночь на 13 июня, когда израильская армия начала военную операцию против Ирана. Авиаудары затронули города Натанз, Хорремабад и Хамадан, где расположены предприятия по разработке ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран нанес удары по Тель-Авиву.