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Йеменские хуситы заявили о намерении вмешаться в конфликт Израиля и Ирана

Хуситы заявили, что намерены участвовать в конфликте на стороне Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Йеменские хуситы выразили готовность поддержать Иран в противостоянии с Израилем. Член политбюро движения заявил, что они не останутся в стороне и выступят на стороне Исламской Республики.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что за последние три дня израильские удары по Ирану привели к гибели множества мирных жителей. Запад, вместо того чтобы осудить действия Израиля, обвиняет Тегеран, демонстрируя двойные стандарты.

По словам дипломата, за три дня атак Израиля погибло около 300 мирных иранцев, в основном женщины и дети.

Напомним, что конфликт начался в ночь на 13 июня, когда израильская армия начала военную операцию против Ирана. Авиаудары затронули города Натанз, Хорремабад и Хамадан, где расположены предприятия по разработке ядерного и ракетного оружия. В ответ Иран нанес удары по Тель-Авиву.