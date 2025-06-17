Стоматолог перечислила симптомы скрытого кариеса

Кариес не всегда можно можно заметить невооруженным взглядом, иногда зуб разрушается изнутри, острая боль отсутствует, а срочное лечение необходимо. Как распознать скрытый кариес и успеть сохранить зуб, сообщила «РИАМО» стоматолог Алина Дмитрова.
— На ранних стадиях симптомы почти незаметны, но есть тревожные сигналы. Среди них чувствительность к холодному, горячему, сладкому, тусклые пятна на эмали (белые или темные), неприятный запах изо рта, не связанный с пищей, дискомфорт при жевании — будто что-то мешает, — сказала собеседница издания.
По словам доктора, скрытый кариес может провоцировать как плохая гигиена, так и сухость во рту, любовь к сладкому и кислому или недостаток фтора и кальция в организме.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что сохранить белизну зубов можно, если соблюдать несложные правила. Стоматологи советуют полоскать рот водой (а лучше — чистить зубы) каждый раз после употребления красящих напитков, уделять внимание гигиене полости рта, регулярно проводить профессиональную чистку и проходить профилактический осмотр дважды в год.