Стоматолог перечислила симптомы скрытого кариеса

— На ранних стадиях симптомы почти незаметны, но есть тревожные сигналы. Среди них чувствительность к холодному, горячему, сладкому, тусклые пятна на эмали (белые или темные), неприятный запах изо рта, не связанный с пищей, дискомфорт при жевании — будто что-то мешает, — сказала собеседница издания.