Названа оптимальная для здоровья температура кондиционера летом

Медик напомнила, что если сидеть прямо под кондиционером, то можно переохладиться, получить воспаление мышц или невралгию. Поэтому лучше направлять поток вверх или в сторону. Также рекомендуется раз в месяц в кондиционере мыть фильтры, а раз в год — вызывать мастера для глубокой очистки.