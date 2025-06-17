Названа оптимальная для здоровья температура кондиционера летом

Одним душно, а другим дует — бои за пульт от кондиционера разворачиваются летом едва ли не в каждом офисе. Точку в вопросе о том, до какой температуры следует охлаждать помещение, поставила в беседе с изданием «РИАМО» врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, важно ориентироваться на погоду за окном.
— Оптимальная температура в помещении летом — 22−25 градусов. Разница с улицей не должна превышать 7−10 градусов, — объяснила доктор.
Медик напомнила, что если сидеть прямо под кондиционером, то можно переохладиться, получить воспаление мышц или невралгию. Поэтому лучше направлять поток вверх или в сторону. Также рекомендуется раз в месяц в кондиционере мыть фильтры, а раз в год — вызывать мастера для глубокой очистки.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что, длительная работа сплит-системы в закрытом помещении приводит к накоплению углекислого газа: в таких условиях человек может почувствовать головную боль и сонливость. Поэтому в кондиционируемых комнатах 2−3 раза в день нужно открывать окна на 10−15 минут, чтобы обеспечить приток кислорода.