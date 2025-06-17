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Адвокат объяснил, как наказать водителя, окатившего пешехода грязью

Адвокат Жорин: с водителя, обрызгавшего пешехода, можно требовать компенсацию.

Водитель, который окатил пешехода грязью или водой из лужи, может понести за это ответственность, а также будет обязан компенсировать понесенный пешеходом ущерб. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин.

— Любой пострадавший может подать в суд исковое заявление для взыскания материального ущерба (химчистка, покупка новой одежды, ремонт), морального вреда, судебных расходов. Доказательствами могут служить госномер, видео, свидетели, чеки, фотографии, — сообщил эксперт.

Специалист уточнил: если удастся доказать, что водитель умышленно заехал в лужу и преднамеренно обрызгал пешехода, то его можно привлечь по статье «Мелкое хулиганство». За это предусмотрен штраф, а в некоторых случаях — административный арест до 15 суток.

В суд могут обратиться и дачники, если соседская собака или кошка испортили что-то на участке, передает 360.ru. Тогда нужно обратиться в полицию, чтобы сотрудник органов составил протокол и зафиксировал ущерб. Фотовидеофиксация и свидетельские показания соседей также пригодятся, они станут доказательной базой.

Ранее телеканала «Царьград» рассказал, что владельцы имущества имеют право на компенсацию, если им был нанесен материальный ущерб из-за действий или бездействия УК, к примеру, в случае затопления квартиры в результате прорыва трубы вследствие небрежности сотрудников во время ремонта.