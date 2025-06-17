Адвокат объяснил, как наказать водителя, окатившего пешехода грязью

В суд могут обратиться и дачники, если соседская собака или кошка испортили что-то на участке, передает 360.ru. Тогда нужно обратиться в полицию, чтобы сотрудник органов составил протокол и зафиксировал ущерб. Фотовидеофиксация и свидетельские показания соседей также пригодятся, они станут доказательной базой.