Давить подушку: врач назвал неочевидный способ защититься от вирусов и бактерий

Чем больше мы спим, тем лучше наш организм защищен от вирусов и бактерий! Конечно, речь не идет о том, что следует «давить подушку» круглые сутки, однако, отдыхать рекомендуется не меньше семи часов в сутки, об этом заявил в беседе с «РИАМО» врач-сомнолог Максим Новиков.