Давить подушку: врач назвал неочевидный способ защититься от вирусов и бактерий

Чем больше мы спим, тем лучше наш организм защищен от вирусов и бактерий! Конечно, речь не идет о том, что следует «давить подушку» круглые сутки, однако, отдыхать рекомендуется не меньше семи часов в сутки, об этом заявил в беседе с «РИАМО» врач-сомнолог Максим Новиков.
— Исследования показывают, что люди, регулярно спящие менее 7 часов в сутки, значительно чаще болеют простудными и другими заболеваниями, так как их иммунная защита ослабевает. Хронический недосып делает организм более уязвимым перед вирусами и бактериями, замедляет процесс выздоровления и повышает риск развития хронических воспалений, — предупредил медик.
По словам доктора, потребность во сне меняется с возрастом. Детям дошкольного возраста требуется спать 10−13 часов, школьникам — 9−11 часов, взрослым — до 9 часов.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что оптимальная температура для сна находится в интервале 16−19 градусов по Цельсию. Самая распространенная поза — это сон на боку, свернувшись калачиком (поза эмбриона). По большей части это здоровая поза для сна, потому что позволяет позвоночнику отдыхать в его естественном положении.