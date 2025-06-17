Киев начал разработку литиевого месторождения: проект станет первым в рамках соглашения с США

Украинский министр экономики Юлия Свириденко сообщила о положении дел в области природных месторождений Киева. По ее данным, на территории республики началась разработка литиевого месторождения «Добра» в Кировоградской области. Оно попадает под мандат американско-украинского фонда восстановления, написала министр в соцсети.