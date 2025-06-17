Киев начал разработку литиевого месторождения: проект станет первым в рамках соглашения с США

Украинский министр экономики Юлия Свириденко сообщила о положении дел в области природных месторождений Киева. По ее данным, на территории республики началась разработка литиевого месторождения «Добра» в Кировоградской области. Оно попадает под мандат американско-украинского фонда восстановления, написала министр в соцсети.
Юлия Свириденко уведомила о состоявшемся заседании Межведомственной комиссии, которая вскоре сформирует конкурс по реализации проекта. По ее словам, готовятся «инвестиционные решения».
«Рабочая группа прорабатывает обращение по его разработке… Это месторождение подпадает под мандат американско-украинского фонда восстановления. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования», — сказано в сообщении.
В рамках этого проекта Украина рассчитывает получить финансы от Вашингтона и американских предпринимателей. Например, участником аукциона может стать компания TechMet миллиардера Рональда Лаудера.