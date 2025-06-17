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Белый дом: Встреча Трампа с командой по нацбезопасности по Ирану завершена

Встреча Трампа с командой по нацбезопасности по Ирану продлилась чуть больше часа.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп провел встречу с командой по национальной безопасности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

В администрации американского президента уточнили, что встреча продолжалась один час и 20 минут.

Ранее KP.RU писал, что Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде. Он не провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который рассчитывал на переговоры. Также американский лидер отказался участвовать в обсуждении санкций против России. Из-за этого саммит G7 потерял свою значимость.

Трамп также опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что американский президент вернулся в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном. Трамп назвал это ложью и уточнил, что Макрон не знает истинных причин его отъезда. По словам президента США, цель его возвращения в Вашингтон связана с более важными вопросами, чем прекращение конфликта.