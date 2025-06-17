Белый дом: Встреча Трампа с командой по нацбезопасности по Ирану завершена

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп провел встречу с командой по национальной безопасности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.
В администрации американского президента уточнили, что встреча продолжалась один час и 20 минут.
Ранее KP.RU писал, что Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде. Он не провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который рассчитывал на переговоры. Также американский лидер отказался участвовать в обсуждении санкций против России. Из-за этого саммит G7 потерял свою значимость.
Трамп также опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что американский президент вернулся в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном. Трамп назвал это ложью и уточнил, что Макрон не знает истинных причин его отъезда. По словам президента США, цель его возвращения в Вашингтон связана с более важными вопросами, чем прекращение конфликта.