Белый дом: Встреча Трампа с командой по нацбезопасности по Ирану завершена

Трамп также опроверг слова президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что американский президент вернулся в Вашингтон для работы над перемирием между Израилем и Ираном. Трамп назвал это ложью и уточнил, что Макрон не знает истинных причин его отъезда. По словам президента США, цель его возвращения в Вашингтон связана с более важными вопросами, чем прекращение конфликта.