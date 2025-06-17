Пушков: война против Ирана может стать проклятием Трампа

«До сих пор Трамп с гордостью заявлял, что как президент не начал ни одной войны. И это правда: он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера. Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — написал он, комментарий опубликован в Telegram.