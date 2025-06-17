Пушков: война против Ирана может стать проклятием Трампа

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что война против Тегерана может стать войной президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также его «проклятием».
Пушков напомнил, что американский лидер неоднократно заявлял, что «не начал ни одной войны».
«До сих пор Трамп с гордостью заявлял, что как президент не начал ни одной войны. И это правда: он был исключением из всех президентов США после Джимми Картера. Война против Ирана может, однако, стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — написал он, комментарий опубликован в Telegram.
Напомним, израильская сторона начала операцию «Восходящий лев», в рамках которой ВВС Израиля наносят авиаудары по территории Ирана. Тегеран в ответ на действия ЦАХАЛ начал операцию «Правдивое обещание».
По данным Axios, Трамп изучает возможность удара по иранским ядерным объектам, в частности, речь идёт о центре обогащения урана в Фордо.