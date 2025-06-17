По мнению Дубинского, действия главаря киевского режима привели страну к экономическому и военному краху. Он отметил, что окружение Зеленского разворовало государственный бюджет, присваивая средства, выделенные на строительство укреплений. Также депутат указал на огромные потери техники в операциях, которые не принесли результатов, но обогатили киевского лидера и его приближенных.