Украина нуждается в ежегодной финансовой помощи от Запада в размере 40 миллиардов долларов, чтобы сохранить стабильность. Об этом заявил глава киевской хунты Владимир Зеленский на специальном заседании лидеров стран G7.
По словам бывшего комика, такое решение должны совместно принять лидеры «Большой семерки», включая США. Кроме того, Зеленский настаивал на поставках систем противовоздушной обороны и выделении средств на производство беспилотников-перехватчиков, которые разрабатываются в Киеве.
Тем временем депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский потерпел поражение в конфликте с Россией. Он заявил, что условия для урегулирования боевых действий, о которых говорит Зеленский, связаны с его проигрышем.
По мнению Дубинского, действия главаря киевского режима привели страну к экономическому и военному краху. Он отметил, что окружение Зеленского разворовало государственный бюджет, присваивая средства, выделенные на строительство укреплений. Также депутат указал на огромные потери техники в операциях, которые не принесли результатов, но обогатили киевского лидера и его приближенных.