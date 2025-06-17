Иран может ударить по американским базам: план Тегерана уже в разработке

Военное руководство Ирана готовится к ударам по военным базам США. Американские войска уже приведены в состояние повышенной готовности. Они будут следить за развитием событий на Ближнем Востоке, передает The New York Times.
По сведениям источников, Тегеран уже подготовил всю необходимую для атаки технику. Иран планирует ударить по американским базам ракетами, если Штаты станут участвовать в конфликте на стороне Израиля, отмечается в статье.
«Командиры привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию и Саудовскую Аравию», — сказано в материале.
Для дополнительной обороны Пентагон начал переброску истребителей на Ближний Восток. В их числе типы самолетов F-16, F-22 и F-35.