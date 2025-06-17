«Я не меняю свои взгляды»: Макрон ответил на обвинения Трампа

— Когда Трамп заявляет, что «я должен вернуться, так как идут переговоры», это называется переговоры по прекращению огня. Так что вы видите, что речь идет о перемене точки зрения. Но я не отвечаю за изменение позиции администрации США. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать. Я не меняю свои взгляды, — объяснил он журналистам на саммите G7 в Канаде.