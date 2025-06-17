«Я не меняю свои взгляды»: Макрон ответил на обвинения Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон высказался, что не несет ответственности за изменение позиции администрации Соединенных Штатов касательно причин раннего отъезда американского лидера Дональда Трампа с саммита G7 после того, как тот обвинил его в «ошибке».
— Когда Трамп заявляет, что «я должен вернуться, так как идут переговоры», это называется переговоры по прекращению огня. Так что вы видите, что речь идет о перемене точки зрения. Но я не отвечаю за изменение позиции администрации США. Так что вчера я сказал то, что у меня было сказать. Я не меняю свои взгляды, — объяснил он журналистам на саммите G7 в Канаде.
Также глава Франции добавил, что «если есть лидеры, которые меняют свою позицию, то они сами должны за это отвечать, и не мне это комментировать», передает РИА Новости.
Дональд Трамп ранее сказал журналистам, что решил покинуть встречу лидеров стран «Большой семерки» раньше запланированного срока вовсе не ради посредничества в переговорах о прекращении боевых действий между Ираном и Израилем, как об этом заявил Эммануэль Макрон.
Ранее французский президент заявил, что Трамп выступил за санкции в отношении РФ. Но глава Белого дома высказался, что не хочет ужесточать санкции против России, надеясь на достижение договоренностей по Украине.